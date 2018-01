Mikk Talpsepp: ma ei oodanud, et 2017. aastal tõus jätkub

Ainult tellijale

Kaspar Allik 08. jaanuar 2018, 13:00

Ainult tellijale

Läinud aastal turgude langust oodanud ning enam kui 75protsendise miinusega lõpetanud Etalon Varahalduse investeeringute juht Mikk Talpsepp leiab, et eelkõige on turge toetanud rahatrükk ning ta ei imestaks, kui Dow Jonesi indeks ületab peagi ka 35 000 punkti piiri.

Talpsepp märkis Äripäevale antud intervjuus, et ta ei oodanud ta, et turud suudavad 2017. aastal tõusu jätkata, vaid arvas, et kõigepealt näeme me kriisi ning erakordne aktsiate tõus ja inflatsiooni väljumine kontrolli alt tulevad alles järgmises tsüklis.

Mis on tõusu põhjuseks?

Turgude tõusu põhjuseid on mitu. Eelkõige on turge toetanud rahatrükk, alates 2008. aastast on raha kogus maailmas kolmekordistunud, on kasvanud ka majandus, aga rahatrükk on olnud sellest palju võimsam. Samal ajal on meil tegemist maailma ajaloo kõige madalamate intressimääradega, mis on soodustanud laenamist ja muutnud raha sisuliselt väärtusetuks, mis küll seni inflatsioonis kajastanud ei ole, sest raha ei ole jõudnud kõikide inimesteni.

Eelmisel aastal andis tuge turgudele ka Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, kes on kavandanud maksukärpeid. Selle ohjeldamiseks kaalub USA Föderaalreserv intresside kiiremat tõusu. Turgude tõusu on vedanud nii aktsiate tagasiostud, ülevõtud ja ühinemised kui ka säästude jõudmine börsidele. Seda kõike on toetanud meeletu rahatrükk, mis jätkub ka tulevikus.

Eelmine aasta oli ka selles suhtes äärmuslik, et turgudel ei ole esinenud ehmatusi juba 14 kuud, samas kui keskmiselt on üks ehmatus iga 2–3 kuu kohta. See on toonud kaasa ajaloo madalaima volatiilsuse, mis on teinud mugavaks täiendavate vahendite investeerimise, sest tundub, et riski on vähe.