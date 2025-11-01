Berkshire Hathaway kasum suurenes, vaba raha kasvas rekordini
Laupäeval selgus, et Warren Buffetti juhitud investeerimisettevõte Berkshire Hathaway lasi kolmandas kvartalis vaba raha hulgal paisuda rekordilise 381,7 miljardi dollarini, samal ajal kui kasum suurenes, viidates ettevaatlikkusele turgudel.
Börsiässade tähelepanu koondus 2025. aasta teises kvartalis tehnoloogiasektorile, kus riskifondid ja suurinvestorid panustasid eelkõige tehisintellekti ja pooljuhtide arendajatele. Samal ajal ei jäetud tähelepanuta ka energiat, finantssektorit ega infrastruktuuri.
Kestlik elustiil ei ole juhuslike väikeste valikute jada, vaid otsus – ja oma olemuselt maatriks. See on kui tihe võrgustik, kus iga lüli – üksikisik, ettevõte või riiklik regulaator – toetab teisi ja kujundab ühist tulevikku. Kui üks lüli jääb passiivseks, nõrgeneb kogu süsteem. Kui aga kõik liiguvad samas suunas, tekib ring, mis hoiab muutuse elus ja edasi viivana.