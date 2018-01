Apple tasub hiigelmaksu

Kaspar Allik 18. jaanuar 2018, 12:15

Apple teatas mahukatest investeeringutest USAsse ning 38 miljardi dollari suuruse maksu tasumisest. Tegemist on pärast hiljutist maksureformi ettevõtte kulukaima plaaniga, kirjutab Reuters.

Viieaastane plaan näeb ette 30 miljardi dollari suurust kapitalikulu aastas, uue Campuse ehitust ning ühekordse 38 miljardi dollari suuruse maksu tasumist välismaal asuvalt rahalt.

Peale Trumpi valimist on ettevõte oma Aasia tootmise pärast surve all. Kuigi Aasia tehastes pole Apple midagi muutnud ning ekspertide sõnul oleks iPhone’ide USAs valmistamine ebamõistlik, on ettevõte alustanud suurema panustamisega USA majandusse: alates kümnete miljardite kulutamisest kohalikele toodetele ja teenusepakkujatele kuni tarkvaraarendajateni, kes Apple’i rakendusi müüvad.

Apple’i prognoos näeb järgmise viie aasta jooksul USA majandusse 350 miljardi dollari panustamist. Selle hulka kuulub 38miljardiline maks, 20 000 inimese palkamine ning kasvav äri USA toodete ja teenusepakkujatega. Selgusetuks jääb, kas tegu on juba varasema plaani uute lisandusega või tuuakse välismaale mõeldud investeeringud nüüd USAsse.

Lisaks 38miljardilisele maksuarvele on ettevõttel kogunenud 97 miljardi dollari eest võlga, mida võeti dividendimakseteks ja aktsiate tagasiostuks.