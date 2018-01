Talpsepa edu valem käesolevaks aastaks

Ainult tellijale

Etalon Varahalduse investeeringute juht Mikk Talpsepp näeb börsidel teenimiseks eelkõige kolme võimalust ning käesoleval aastal on ta optimistlik vaid ühe regiooni suhtes.

Turgudest vaatab ta 2018. aastal eelkõige Venemaa suunas. "Praegu piiravad seda turgu sanktsioonid, kuid ühel hetkel kaovad need ära ja siis võib turg isegi 3 korda tõusta," oli ta investor Toomase konverentsil optimistlik. Lisaks näeb Etalon Varahalduse juht potentsiaali naftasektoris.

Ettevaatlikuks muudab Talpsepa aga kõik krüptovaluutadega seonduv. "Kui võrrelda krüptovaluutasid dollariga, siis dollarit kaitseb USA sõjavägi ning riigieelarve, Bitcoinil sellist kaitset ei ole," nentis ta. "Bitcoin puhtalt oma üleehituse tõttu ei saa kunagi muutuda maailmavaluutaks, spekuleerimine sellega saab olla vaid lühiajaline.

Kindlad reeglid

Üldjoontes nimetab Talpsepp börsidel rahateenimiseks kolme kindlat põhimõtet. Ühena neist näeb ta aktsiate soetamist enne IPOsid. "Kui teate, kuidas enne avalikku pakkumist mõne panga aktsiaid saada, andke ka mulle teada," rääkis ta ja lisas, et nii võib olla võimalik oma raha isegi mitmekordistada.

Samuti soovitab Talpsepp teenimiseks ära kasutada majandus- ja finantskriise. "Halbadel aegadel võib raha kahekordistamine olla imelihtne," oli ta veendunud.

Lisaks näeb Talpsepp teenimisvõimalust rahatrüki oskuslikul ärakasutamisel. Etalon Varahalduse investeeringute juhi hinnangul on raha kogus, mida efektiivne majandus vajab 1,5 protsenti kõigist varadest ning 3 protsenti netojõukusest.

Suurimaks investori vaenlaseks on Talpsepa hinnangul aga emotsioon ning selle vältimiseks tuleb end erinevatest mõjutajatest distantseerida. Ta tõi välja, et kaotusest saadav negatiivne emotsioon on 2,7 korda tugevam kui võidust saadev positiivne emotsioon.