UBSi esimees Weber: korrektsiooni on oodata kinnisvaras ning bitcoinis

Kaspar Allik 24. jaanuar 2018, 11:30

UBSi nõukogu esimehe Axel Weberi hinnangul majanduse taastumine järgmistel aastatel jätkub, kuid kinnisvaras ning bitcoini hinnas on oodata korrektsiooni, ütles ta intervjuus Bloombergile.

Weberi hinnangul jätkub majanduse taastumine veel paar aastat ning võib isegi tugevneda. Seda seisukohta jagab tema sõnul üldiselt ka konsensus. Kuid odavad laenud on tekitanud turgudel ka potentsiaalseid mullistusi.

Võimalikku korrektsiooni näeb ta kinnisvaras. „Kui vaadata ringi siin (Šveitsis) ja mujal turgudel, siis kinnisvara hinnad on peale kriisi väga, väga kõrgelt hinnastatud. Madalad intressid on viinud suure hulga laenudeni ja see on valdkond, kus võib tulevikus korrektsioone ette tulla,“ ütles Weber.

Korrektsiooni näeb ta ees ka bitcoini hinnas. Weberi sõnul ei ole Šveitsi pank seni oma jaeklientidele bitcoini kauplemist pakkunud, kuna regulatsioonid võivad viia „massiivse“ hinnalanguseni. Weberi sõnul on bitcoini hind väga ebaselge ning kui hind peaks kunagi drastiliselt langema, hakkavad kliendid vaatama, kes neile bitcoine müüs.