Alibabal käibekasv ja ostu-uudis

Hiina internetihiid Alibaba teatas kolmandas kvartalis 56protsendisest käibetõusust ning ostis osaluse makseid vahendavas Ant Financialis.

Tehingus raha omanikku ei vaheta - Alibaba maksab 1/3 osaluse eest intellektuaalse omandiga. Tehingu jõustumisel lõpevad praegused kasumijagamise kokkulepped, mille järgi maksab Ant Financial praegu igas kvartalis Alibabale 37,5% maksueelsest kasumist.

Ühtlasi teatas ettevõte, et ostab 33protsendise osaluse Ant Financialis, Alibaba 60 miljardi dollarilise makseid vahendavas haruettevõttes.

Eelmise aasta tugevad tulemused pea kahekordistasid Alibaba aktsia hinna, nii et praegu on ettevõtte turuväärtuseks 510 miljardit dollarit. Tulevikus on jaesektoris näha konkurentsi tihenemist, mis võib kasvu aeglustada, prognoosib ettevõte.

Aktsionäride netosissetulek tõusis 3,82 miljardile dollarile ehk 1,41 dollarile aktsia kohta. Mullu sama kvartaliga võrreldes oli tõus 34,8 protsenti.

Alibaba põhiäri kasum kasvas 57,3 protsenti. Kolmanda kvartali müüki upitab tavaliselt 11. novembril vallaliste päev.