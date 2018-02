Krüptoturg langes tagasi novembri tasemele

Regulatsioonihirm on pühkinud krüptoturu väärtusest üle 50 protsendi.

Kogu krüptoturg on jaanuari alguse väärtusest, mil turuväärtus jõudis 830 miljardi dollarini, kaotanud üle 50 protsendi. Praegu on turu väärtus alla 385 miljardi dollari.

Bitcoin on kukkunud pea 15 protsenti, 8000 dollari piirimaile. Viimati oli krüptoraha sel tasemel novembri lõpus. Turuväärtuselt esikümnes olevad krüptorahad on kaotanud väärtusest vähemalt 20 protsenti.

Eelmise aasta plahvatuslik tõus tõmbas endale regulaatorite tähelepanu. Osa ametnikke leiab, et kurjategijad kasutavad krüptovaluutasid rahapesuks. Indias nimetati krüptoturg suureks püramiidskeemiks ja lubati see hävitada. India rahandusministri sõnul võtab valitsus kasutusele kõik võimalikud abinõud, et eemaldada krüptovaluutad finantssüsteemist.