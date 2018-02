Arco Vara omandas Bulgaarias tütarettevõtte

Arco Vara teatas, et omandas 30. jaanuaril täielikult Bulgaarias Sofias registreeritud firma Arco Lozen EOOD. Sellega viidi lõpule esimene osa eelmise aasta novembris sõlmitud Lozeni tehingust.

Arco Lozen EOOD omanduses on Sofia äärelinnas Lozeni küla lähedal 6 krunti, millest 3 on ehitusotstarbelised ja ülejäänud 3 ette nähtud teede rajamiseks. Kruntide kogupindala on 52 780 m2 (5,3 ha), millest 47 450 m2 (4,7 ha) on ehitusotstarbelistele kruntidele ning kuhu Arco Vara plaanib rajada elamuarendusprojekti kortermajade, eramute ja äripindadega (supermarket, lasteaed, spordirajatised jms).