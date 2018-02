Tesla suuremad kulud ja kasumiplaan

Kaspar Allik 08. veebruar 2018, 13:30

Kuigi autotootja Tesla kulutused sel aastal suurenevad, jäi ettevõtte juht Elon Musk tootmisplaanile kindlaks ning loodab sel aastal kasumisse jõuda, vahendab Reuters.

Tesla pikaajaline edu sõltub nende seni taskukohaseima ning massidele mõeldud Model 3 müügiedust. 35 000 dollari suurune hind on ligi poole madalam praegu populaarseimast Model S-i omast. Tesla teatel püsisid uue mudeli broneeringud neljandas kvartalis samal tasemel.

Muski sõnul on ettevõte teel selle poole, et suuta teise kvartali lõpus toota 5000 sõidukit nädalas. Samas hoiatas Tesla aktsionäre, et neil on raskusi täpse tootmismahu prognoosimisega. Eesmärki on juba varem kaks korda korrigeeritud ning akuprobleemide tõttu suudeti neljandas kvartalis toota vaid 1550 sõidukit.

InsideEV andmetel on 35 000dollarilise põhipaketi väljasaatmine lükkunud 2018. aasta lõppu või 2019. aasta algusesse. Tesla kodulehel on kirjas, et Model 3 kättesaamine võtab täna broneerides aega 12 kuni 18 kuud.