Tesla paigaldab Pärnusse superlaadija

Elektriautode tootja Tesla teatas oma kodulehel, et rajab kaks Superchargeri laadimisjaama Lätisse, ühe Eestisse ja ühe Leetu, vahendas Läti majandusleht Dienas Bizness. Millal need võimsad jaamad siia paigaldatakse, pole öeldud.

Täpsemalt paigaldab Tesla oma Superchargeri Eestis Pärnusse, Lätis Salaspilsi lähedale ja Rezeknesse ning Leedus Kaunasesse.

Supercharger on ainulaadne kiirlaadija, mida Tesla paigaldab üle maailma. See on mõeldud vaid Tesla elektriauto tarbeks ning tavaliselt paigaldatakse need supermarketite parklasse, et sõiduki omanik saaks sisseostude tegemise ajal auto kiirelt laetud.

Tesla Superchargeri põhimõte on võimaldada Tesla sõidukeid tasuta laadida. Siiski hakkas Tesla eelmise aasta algul võtma oma autode jaamas laadimise eest teatud tasu. Maks viidi sisse Model S ja Model X puhul, mis on tellitud pärast 15. jaanuari 2017. Need sõidukid saavad iga aasta 400 kW/h tasuta energiat, mida jätkub umbes 1600 km läbimiseks. Pärast seda muutub laadimine tasuliseks.