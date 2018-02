Pro Kapital lõpetas kahjumis

Liina Laks 27. veebruar 2018, 10:30

T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitus Tallinnas Peterburi teel. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180227/BORS/180229698/AR/0/AR-180229698.jpg

Täna teatas börsiettevõte Pro Kapital, et kuigi arendused jätkuvad, jääb eelmise aasta käive aasta varasemale tunduvalt alla ja kohustuste hulk on suurenenud, kuid positiivse poole pealt on kahjumit vähendatud.