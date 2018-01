Pro Kapital Grupp pikendas vahetusvõlakirja tähtaega

Pro Kapital Grupi vahetusvõlakirja lunastustähtaeg pikenes kahe aasta võrra, kuni 20. jaanuarile 2020, selgub börsiteatest.

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on pikendanud 378 070 vahetusvõlakirja PKG2 lunastustähtaega kahe aasta võrra ja uus tähtaeg on 20. jaanuar 2020.

Kõik vahetusvõlakirjade omanikud nõustusid ASi Pro Kapital Grupp ettepanekuga pikendada lunastustähtaega, mistõttu Pro Kapital Grupp ei lunasta praegu ühtegi vahetusvõlakirja.

Kokku pikendati vahetusvõlakirju väljalaskehinnas 1 058 596 eurot.

Vahetusvõlakirjade intress on 7% kalendriaastas ja need annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada iga vahetusvõlakiri ühe ASi Pro Kapital Grupp aktsia vastu. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind on 2,80 eurot.