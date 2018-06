Pro Kapital loob uue tütarettevõtte

Pro Kapital Grupi tütarettevõte AS Tondi Kvartal asutas Tallinnas asuva Dunte projekti arendamiseks uue tütarettevõtte OÜ Dunte Arendus teatas ettevõte.

Tütarettevõtte asutamise eesmärk on koondada Tallinnas Tondil, Kristiine City vahetus läheduses asuva Dunte projekti varakogum eraldi ühingusse ning alustada arendustegevusega.

Dunte Arenduse osakapitali suurus on 2500 eurot, mis kuulub ühingu asutamisel 100% ASile Tondi Kvartal. Uue asutatud ühingu juhatuse liikmed on Pro Kapital Grupi juhatuse esimees Paolo Vittorio Michelozzi ja Pro Kapital Eesti juhatuse liige Ervin Nurmela.

Kristiine City on elamukompleks, mille ehitusmaht on kokku 122 144 m2 ja koguinvesteering umbes 108,2 miljonit eurot. Pärnu maantee ja Tondi tänava vahel asuvale 12 hektari suurusele maatükile on kavas ehitada kokku 10 ühtse lahendusega kortermaja.