Kes on Hiina uus esirikkur?

Märtsis sai Hiina omale uue rikkaima mehe, kelle sõnumirakendused ja videomängud on talle sisse toonud miljardeid dollareid, kirjutab CNN Money.

Tencenti tegevjuht Ma Huatengist sai märtsi alguses Hiina rikkaim inimene. Nimelt avaldas uuringufirma Hurun Report uue rikaste edetabeli, kus Huateng on küllaltki kõrgel kohal ka maailma lõikes.

Tema varade väärtus on hinnanguliselt 47 miljardit dollarit. Kõige enam on tema rikkust kasvatanud sotsiaalmeedia firma Tencent, mida nimetatakse ka Hiina Facebookiks. See asutati juba 1998. aastal, aga ettevõtte aktsia on just viimastel aastatel läbi teinud tohutu tõusu – ainuüksi aastaga on Tencent kallinenud rohkem kui 100 protsenti. Ettevõte on ülimalt populaarse WeChati rakenduse looja.

Tencenti turuväärtus on juba 540 miljardit dollarit, Facebooki väärtus aga 463 miljardit. Tencent läks Facebookist mööda detsembris. Kusjuures ettevõtte käive ja kasum kasvavad Facebooki omast palju kiiremini.

Zuckerbergile jääb alla

Rikkuselt jääb Huateng Facebooki tegevjuhist Mark Zuckerbergist aga maha. Zuckerbergi varade väärtust hindas Hurun 79 miljardile dollarile. Sellega on Facebooki asutaja Jeff Bezose, Bill Gatesi ja Warren Buffetti järel neljandal kohal.

Huateng, kes meedias palju ei esine ning annab intervjuusid harva, on globaalses nimekirjas 15. kohal. Hiina suurärimehe hüüdnimi on „Pony“, sest tema perekonnanimi tähendab tõlkes hobust.

Ta töötas pärast Hiina Shenzheni ülikooli lõpetamist paberifirmas. Ülikooli lõpetas ta arvutiteaduse erialal.

Huateng on troonilt tõuganud kinnisvaramagnaadi Hui Ka Yani, kes oli enne teda Hiina rikkaim mees. Huruni raporti kohaselt on tema varade väärtus 41 miljardit dollarit. Kusjuures tema kinnisvarafirma Evergrande aktsia väärtus on viimase 12 kuu jooksul tõusnud 300 protsenti. Ta on ettevõtte suurim aktsionär.

Hiinas juba 800 miljardäri

Tasub ka välja tuua, et hiinlasi on miljardäride edetabelis järjest rohkem. Eelmisel aastal tekkis Hiinas juurde 200 miljardäri – umbes neli nädalas – selgub Huruni raportist.

Hiinas on nüüdseks juba 800 miljardäri – seda on peaaegu 50 protsenti enam kui USAs. Hurun Reporti juhatuse esimees ja uurija Rubert Hoogewerf ütles, et Hiina rikkuse kasvu veab tehnoloogiasektor.

„Hiinas on palju noori inimesi, kes asutavad dünaamilisi ärisid. Sealt tulebki see energia,“ ütles ta CNN-le.

Alibaba asutaja Jack Ma on Hiinas rikkuselt neljandal kohal. E-kaubanduse ärimehe varad kasvasid eelmisel aastal 10 protsenti, 32 miljardi dollarini.

Kinnisvara ärimees Wang Jianlin, kes oli veel kaks aastat tagasi Hiina rikkaim inimene, kukkus kaheksandale kohale. Eelmisel aastal langes tema varade väärtus 10 protsenti, 27 miljardi dollarini.