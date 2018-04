Sanktsioonid veavad Venemaa aktsiaid alla

Venemaa aktsiaturud on täna langemas, sest USA kehtestas riigile värsked sanktsioonid ja nafta odavneb, vahendab CNBC.

Venemaa Moex aktsiaindeks on täna langenud 0,3 protsenti ning kuu ajaga on indeks kukkunud juba 4 protsenti. Dollarites nomineeritud RTSi indeks on täna odavnenud ligi 1 protsendi.

Moskva börsil on volatiilsus kasvanud, sest Washingtoni uued sanktsioonid on suunatud suurte Venemaa firmade ning prominentsete ärimeeste pihta.

Alumiiniumitootja Rusali aktsia kukkus Moskva börsil 5 protsendi võrra ning jõudis rekordmadalale. Hongkongi börsil odavnes ettevõtte aktsia lausa 30 protsenti. Venemaa miljardär, kes on ettevõtte üks omanikest, sattus ka USA sanktsioonide nimekirja. Eelmisel nädalal kukkus alumiiniumi hind sanktsioonide tõttu viimase 30 aasta kiireimas tempos.

Laupäeval otsustasid USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa korraldada Süüria valitsusvägede vastu raketirünnaku – kokku lasti välja 100 raketti. Väidetavalt kasutas Süüria valitsus tsiviilelanike vastu gaasirelva, mida kasutati ka rünnaku ajendina.

Venemaa president Vladimir Putin hoiatas, et edasised rünnakud tekitavad maailma suurriikide suhetes kaose. Putini kommentaarid tulid ajal, mil Washington otsustas Moskvale kehtestada täiendavad sanktsioonid, sest viimane toetab Süüria valitsust.