Nikkel kallines järsult

Nikli hind tõusis ka täna ja jõudis kõrgeima tasemeni alates 2014. aasta detsembrist, sest kardetakse, et Venemaa niklitootja Norilsk Nickel pannakse Venemaa pihta suunatud sanktsioonide nimekirja.

Samal põhjusel tõusid alumiiniumi hinnad eelmisel nädalal viimase 30 aasta kiireimas tempos, vahendab MarketWatch.

Nikli tonnihind tõusis kolmapäeval enam kui 1000 dollari võrra, mis on viimase kuue ja poole aasta suurim tõus. Täna on nikkel kallinenud veel 620 dollari võrra (4 protsenti), 15 895 dollarini. Veel päeva alguses ulatus tõus 9,3 protsendini, selgub Reutersi andmetest. Ainuüksi sellel nädalal on metall kallinenud peaaegu 15 protsenti.

„Spekuleeritakse, et Norilsk võib sattuda USA Venemaa vastaste sanktsioonide nimekirja,“ ütles S&P Global Platts Metals Daily peatoimetaja Anthony Poole.

„See võib turu pea peale pöörata, arvestades seda, et nikli ja koobalti nõudlus on elektriautode, nutitelefonide ja akude tõttu tugev. Niklit kasutatakse ka lennunduses ja tööstuslikes gaasiturbiinides,“ lisas Poole.

Aprilli alguses kehtestas USA rahandusministeerium Venemaa ettevõtetele ja indiviididele uued sanktsioonid, sest väidetavalt „õõnestab Venemaa lääneriikide demokraatiat“ ning tegeleb küberrünnakutega. Sanktsioonide nimekirja sattus ka Venemaa alumiiniumitootja United Co. Rusal, mis toodab 7 protsenti maailma alumiiniumist.

Rusali vastu suunatud sanktsioonid on juba praegu tõstnud alumiiniumi hinnad viimase kuue aasta kõrgeima tasemeni.

Kui nikli hinnatõus jätkub, siis võivad ostjad muutuda väga aktiivseks, et kindlustada madalam ostuhind.