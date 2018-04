Börs: turgudel korralik kukkumine

New Yorgi börs

New Yorgi börs

New Yorgi börs

USA aktsiaindeksid kukkusid täna tublisti ja langust juhtisid tööstus- ja tehnoloogiasektori aktsiad, vahendab MarketWatch.

Müügisurve tekkis ajal, mil USA 10-aastaste võlakirjade tootlus ületas psühholoogiliselt tähtsa 3 protsendi taseme. Viimati oli võlakirjade tootlus nõnda kõrge 2014. aastal.

Eile ja täna teatasid mitmed suured börsifirmad oma tulemused, mis olid küllaltki tugevad. See ei suutnud müügilainet aga peatada. Ettevõtted ületasid analüütikute ootusi, aga üldine meeleolu oli turgudel negatiivne.

Dow Jonesi indeks langes 1,7 protsenti, 24 024 punktini – tegemist on viienda järjestikuse languspäevaga, selgub FactSeti andmetest. Standard & Poor’s 500 indeks kukkus 1,3 protsenti, 2634 punktini.

Head tulemused pole piisavad

„Me oleme jõudnud punkti, kus head tulemused pole turgude jaoks piisavad,“ ütles investeerimisfirma Tower Bridge Advisorsi president Maris Ogg. Erinevalt teiste turuosaliste arvamusest pole võlakirjade tootluse kasv nõnda tähtis faktor.

„10-aastaste võlakirjade tootlus võib olla 3 või isegi 3,5 protsenti – see ei ole kohutav, sest see peegeldab majanduskasvu. Kuna inflatsiooni ja Föderaalreservi rahapoliitika osas on palju ebakindlust, siis ei pruugi investorid olla nõus aktsiate eest nõnda kõrget hinda maksma,“ nentis Ogg.

Täna teatas oma kvartalitulemused United Technologies – need ületasid ootusi, aga aktsia langes 1,1 protsenti. Coca-Colal läks samuti oodatust veidi paremini, aga aktsia langes 2,1 protsenti. Caterpillari tulemused olid tugevad, aga aktsia kukkus 6,2 protsenti.

Eile teatas kvartalitulemused ka Google’i emafirma Alphabet – need olid samuti head, aga aktsia langes täna 4,5 protsenti.

WTI toornafta odavnes 1,3 protsenti ja Brent kukkus 1,1 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 67,73 ja 73,88 dollarit. Kuld kallines 0,7 protsenti ja unts maksab 1333 dollarit.