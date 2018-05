Kuidas investeerides vähem makse maksta?

Lahenduseks ettevõte

Kui näiteks aktsiainvesteeringute puhul on eraisikul investeerimiskontot kasutades maksutamist edasi lükata kuni kasumi realiseerimiseni ehk kontolt välja kandmiseni, pole see lisaks välismaakleritele võimalik ka mitmete teiste varaklasside puhul. Siinkohal on abiks ettevõte, millesse teenitav kasum ei kuulu enne selle välja võtmist maksustamisele sõltumata sellest, milliste varaklasside abil see on teenitud.

„Sisuliselt käib juriidilise isiku tegevus pea samamoodi kui investeerimiskontot kasutaval eraisikul,“ rääkis Saare. „Maksukohustus tekib, kui hakkad ettevõttest dividendidena raha välja võtma, samas on ettevõttel võimalus näiteks arvata kuludesse igasugused aktsiate ostu- ja haldustasud, millel võib olla oma väärtus välisaktsiatega kauplemisel,“ kirjeldas Saare ettevõtte eeliseid eraisikuna investeerimise ees.

Seejuures on ettevõtte alt investeerimisel ka üks suur fundamentaalne miinus. „Nimelt on teistelt ettevõtetelt saadud dividendid kokkuvõttes topelt maksustatud, sest kui üks ettevõte on teise aktsionär, siis ühelt ettevõttelt teisele makstud dividendid on maksuvabad vaid siis, kui omatakse rohkem kui kümnendikku ettevõttest,“ selgitas Saare. Vastasel juhul tuleb raha oma ettevõttest välja võttes juba korra maksustatud omanikutulult uuesti tulumaksu maksta.

Lisaks tuleb ettevõtte alt investeerimisel arvestada LEI-koodi vajadusega, mis kujutab endast 50-100 eurost iga-aastast väljaminekut, ning raamatupidamiskuluga. „Vahet pole, kas ostad raamatupidamisteenuse sisse või rakendub sinu enda ajakulu,“ ütles Saare.

Maksuvaba käive

Maksueksperdi ning Ernst & Young Balticu partner Ranno Tingase sõnul tuleb ettevõtte alt investeerides arvestada aga ka sellega, et finantstehingud on maksuvaba käive ning reeglina on sellist ettevõtet ka keeruline käibemaksukohuslasena registreerida. „Kui see aga mingi valemiga õnnestub, siis sisendkäibemaksu ei saa maha arvestada,“ rõhutas ta. Eesti teenusepakkujad lisavad oma teenustasudele tavaliselt aga just käibemaksu.

Lisaks rääkis Tingas, et ettevaatlik tuleb olla ettevõtlusega seotud kulu defineerimisel. „Mitteseotud kulud maksustatakse tulumaksuga, nagu oleks kulutatud raha eratarbimisse võetud,“ selgitas maksuekspert.