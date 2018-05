Analüütik: Tesla aktsia tõuseb 500 dollarini

Kartus, et Tesla ei suuda Model 3-ga kasumit teenida, on ülepaisutatud, teatas investeerimisfirma Berenberg.

Ettevõte tõstis Tesla hinnasihti ja prognoosib, et elektriautode tootja suudab saavutada Model 3 puhul 25protsendilise kasumi brutomarginaali. Berenberg soovitab investoritel aktsiat osta.

„Model 3 kasumimarginaal valmistab turgudele positiivse üllatuse,“ ütles analüütik Alexander Haissl klientidele saadetud kirjas. „Väga levinud on eeldus, et Model 3 marginaalid saab tuletada Model S/X omadest. See on vale. Kapitali ja materjali kasutamine on järjest efektiivsem ning see peaks võimaldama Teslal saavutada vähemalt 25protsendilise marginaali terve tootetsükli vältel.“

Berenbergi analüütik tõstis Tesla hinnasihti 470 dollarilt 500 dollarini. See tähendaks, et reedese sulgumishinnaga võrreldes tõuseks Tesla aktsia 81 protsenti. Täna on Tesla aktsia kallinenud eelturul 2 protsenti.

Haissl ütles, et Model 3-l on võrreldes Model S-ga tunduvalt madalamad materjalikulud. Elektrimootor on odavam ning õhkvedrustusest ja alumiiniumkerest loobutakse. Haissli hinnangul on iga Model 3 tööjõukulud 1000 dollarit auto kohta, Model S puhul on vastav number 4000 dollarit. „Põhjus seisneb selles, et automatiseeritus on järjest suurem.“

Viimasel ajal on räägitud, et Teslal on automatiseerimisega probleeme ning selles osas on ettevõte sunnitud tegema sammu tagasi. Haissli sõnul see nii ei ole.

Tesla aktsia on tänavu langenud 11 protsenti, S&P 500 indeks on samal ajal kallinenud 1,5 protsenti. Nädalavahetusel avalikustas ettevõte ka kaks uut versiooni Model 3 autost.