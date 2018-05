PRFoodsilt võimas käibetõus

PRFoodsi esimese kvartali käive kasvas tänu suvistele ostudele mullusega võrreldes 114 protsenti, 22,7 miljoni euroni. Kulumieelne kasum (EBITDA) jõudis 0,6 miljoni euroni, kasvades aasta baasil 203 protsenti.

„Kõik meie põhiturud toimisid edukalt ja loodame lähitulevikus kasvatada ka eksporti oma praegustel turgudel. Samuti näitasid kasvu kõik toote- ja kliendigrupid,“ kommenteeris PRFoodsi juht Indrek Kasela börsiteates.

Ettevõtte aktsia on Tallinna börsi parim esineja nii selle aasta algusest kui ka aastasel baasil, tõustes vastavalt 37 ning 121 protsenti.

Esimest korda alates 2016. aastast on esimeses kvartalis EBITDA äritegevusest positiivne, kasvades 2017. aasta 1. kvartaliga võrreldes miljoni euro võrra.

Kalakasvatuse esimese kvartali ümberhindluse mõju oli samalaadne võrreldes aasta lõpuga vaatamata sellele, et vikerforelli hind langes 17,9% aasta baasil. Lõhe hind on samas tõusnud 16,6% võrra aasta baasil. Lõhe hind tegi hüppe esimese kvartali lõpus seoses külmade talvega ja väiksema juurdekasvuga muudest regioonidest, seisab börsiteates. Juhtkond leiab, et arvestades märkimisväärse kasvuga kalatarbimises kogu maailmas, ei prognoosita vikerforelli või lõhe hinna järsku kukkumist.

PRFoodsi netovõlgnevus on 16,7 miljonit eurot ja omakapital 24,5 miljonit eurot, omakapitali osakaal bilansis on 37,8%.