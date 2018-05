Börs: Fedi minutid rahustasid

USA börs sulgus täna väikses plussis, sest Föderaalreserv teatas, et on võtmas inflatsiooni suhtes rahuliku positsiooni.

Dow Jones sulgus 0,2% plussis, 24 884 punktil. S&P 500 edenes 0,3%, 2733 punktini. Tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite tõusis 0,6%, 7246 punktile.

Föderaalreserv on teada andnud, et plaanib tõsta intressimäärasid, samas ollakse inflatsiooni osas rahulikud ega tehta ootamatuid otsuseid. See leevendas investorite silmis veidi ka geopoliitilisest olukorrast tulenevaid pingeid börsil.

Päeva suurematest muutustest saab esile tuua Targeti aktsia, mis kukkus pärast oodatust kehvemate tulemuste teatamist 5,3% jagu.

Brenti toornafta kukkus 1,5% ehk 1,18 dollari võrra, 78,39 dollarile barrelist. WTI toornafta hind langes 84 sendi ehk 1,2%, 71,36 dollarini barrelist.

Kulla hind tõusis 0,21%, 1293,64 dollarile untsist.

Bitcoini hind jääb 7466 dollari juurde.