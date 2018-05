Kui palju on maailmas elektriautosid 2030. aastaks?

Veidi enam kui kahe kümnendi pärast saab teedel olema üle 100 miljoni elektriauto, teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA), vahendab CNBC.

Elektriautode omanike arv kasvab agentuuri prognoosi kohaselt 2030. aastaks 125 miljoni inimeseni. Sellele aitavad kaasa poliitikad, mis soodustavad elektriautode kasutuselevõttu. Võrreldes 2017. aastaga oleks see väga suur hüpe – praegu on maailmas kasutusel umbes 3,1 miljonit elektriautot, mida on 54 protsenti rohkem kui eelmisel aastal.

IEA 22 aasta pikkune tulevikuväljavaade jätab küllaltki palju ruumi ka sisepõlemismootoriga autodele. 2035-2040 aastate vahel peaks autode koguarv ulatuma planeedil 2 miljardini.

Samas võib elektriautode arv kasvada 2030. aastaks ka 220 miljonini – seda juhul, kui maailm võtab ette agressiivsemaid samme selleks, et kliimamuutustega võidelda ning emissioone vähendada.