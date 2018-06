Tallinna Sadama aktsia tegi ajalugu

Ainult tellijale

Juba ette rahvaaktsiaks kutsutud Tallinna Sadama aktsia tegi võimsa börsidebüüdi, meelitades kauplema pea poolteist tuhat investorit.

Hommikul avanes Tallinna Sadama aktsia 2,05 euro tasemelt ehk 20 protsenti kallimana, kui märkimisel osalenud investorid aktsia omandasid. See tekitas börsil kasumijanu, kuid kuna väärtpaber märgiti mais kolm korda üle ning turutegijad olid valvsad, siis jagus ostjaid küllaga, nii et toetustase 1,9 euro peal oli nagu tsementpõrand, millest läbi ei kukutud. Kauplemispäeva lõpetas aktsia 1,928 euro tasemel. Ehk aktsiat märkinud investor jäi päeva lõpuks 13 protsendiga plussi.

Tänane statistika tuli isegi maakleritele üllatusena: kokku tehti aktsiaga 1487 tehingut ja ühtekokku vahetas omanikku 3 miljonit aktsiat 6 miljoni euro eest. Nii suur päevakäive on Tallinna börsil üliharuldane – viimati suutis 6 miljonit eurot ületada Olympic Entertainment Groupi aktsia tänavu 2. mail, mil lõppes ametlikult ülevõtupakkumise periood. Aga isegi börsihiid Tallink suudab oma börsiajaloost ette näidata vaid 18 päeva, mil käive 5 miljoni euro piiri ületas.

Lähipäevad võivad tulla tormilised

Maaklerid, kes tegevust lähemalt jälgisid, usuvad, et investorite huvi jagub veel pikaks ajaks. „Tallinna Sadama aktsia alustas kauplemist väga aktiivselt – see näitab, et investorite huvi ettevõtte vastu on väga suur. Üle 10% tehingutest tehti avaoksjonil ning aktiivsus kandus edasi ka esimesse kauplemistundi,“ ütles LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel.

Sadama esimese kauplemispäevaga jäi rahule ka Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets, kes tõi välja, et päeva kaalutud keskmine hind on 1,97 tasemel ehk umbes 16% lõplikust pakkumishinnast kõrgemal. „IPO allahindlus on osa hästi korraldatud avalikust pakkumisest ja aktsiate noteerimisest börsil, Tallinna Sadama tänase kaupemisvahemiku alusel võib IPO hinnastamist pidada igati õnnestunuks,“ jäi Suimets rahule. Nii Swedbank kui ka LHV kuulusid ka Tallinna Sadama IPO korraldusmeeskonda.

Mis saab edasi? Suimetsa hinnangul oli märgata suurt huvi sadama vastu nii institutsionaalsete kui ka jaeinvestorite poolt ning pole põhjust arvata, et see nüüd pärast noteerimist muutub. „Pigem on valmisolek investoritelt investeerida juba turul noteeritud ettevõtte aktsiatesse suurem, eriti kui ettevõte suudab näidata häid finantstulemusi, maksta dividendi ning tekib aktsia kauplemisajalugu,“ ütles Suimets.

Sander Pikkeli hinnangul otsib turg veel lähipäeval suunda – seepärast võiksid investorid end suuremateks kõikumisteks valmis panna. „Täna oli näha positsioonide korrigeerimist – märkimisest enda jaoks liiga väikse koguse saanud investorid on ostupoolel, ning lühiajalist kasu jahtinud müümas. Edaspidi on oodata kauplemisaktiivsuse järk-järgulist vähenemist ja hinna stabiliseerumist,“ sõnas Pikkel. Kuid märkimises osalevate investorite arv iseenesest kinnitab juba huvi investeerimise vastu.