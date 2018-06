Euro kukkus järsult

Euro reageeris tänasele Euroopa Keskpanga otsusele järsu langusega.

Euro kurss on täna langenud 0,6 protsenti, 1,1722 dollarini. Veel enne otsust kauples euro 1,1851 dollaril, mis tähendab, et pärast EKP otsust kukkus kurss mõne minuti jooksul 1,1 protsenti.

Aktsiaturgudele oli mõju vastupidine. Kui enne otsust oli Euroopa aktsiaturge koondav Stoxx Europe 600 indeks langenud ligi 0,5 protsenti, siis nüüd on indeks juba 0,3 protsendiga plussis.

Kõige enam on kallinenud Prantsusmaa CAC 40 indeks (+0,6 protsenti) ja Saksamaa DAX (+0,4 protsenti).

Võlakirjade ostuprogrammiga jätkatakse EKP nõukogu otsuse järgi senisel tasemel 30 miljardi eurot kuus kuni varem välja kuulutatud tähtajani 2018. aasta septembri lõpus, selle järel vähendatakse lähtuvalt majandusnäitajatest programmi järk-järgult nii, et aasta lõpuks on see 15 miljardit eurot kuus. Seejärel uute võlakirjade ostud lõpevad.

Intressitõusu enne järgmise aasta suve lõppu oodata ei ole, teatas keskpank. Tõenäoliselt ootasid turud veidi agressiivsemat varaostuprogrammi lõpetamist. Arvatavasti on see ka põhjus, miks euro odavnema hakkas.

