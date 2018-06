Itaalia püüab absurdset elektriautode unistust

Itaalia valitsus on välja käinud idee tuua aastaks 2022 Itaalia teedele miljon elektriautot. Kriitikute meelest on mõte absurdne, sest praegu vurab saapamaa teedel ainult alla 5000 elektrilise neljarattalise.

Bloomberg kirjutab, et Itaalia valitsuse idee on saanud omajagu kriitikat. Esiteks on idee segane: ei teata, kas silmas peetakse elektriautosid või ka hübriide. Teiseks on lahtine, mil viisil aastaks 2022 miljoni elektrilise neljarattaliseni jõutakse. Eelmisel aastal osteti Itaalias umbes 2600 elektriautot ning 4800 hübriidi. Võrdluseks, kokku müüdi Itaalias möödunud aastal 2 miljonit autot.

Analüütikud hindavad, et miljoni auto eesmärgi täitmiseks oleks vaja Itaalial võtta kasutusele vähemalt samasugused soodustused nagu Norral. Viimane on Euroopas elektriautode turu liider. Uuringuinstituudi Promotor juht Gian Primo Quagliano arvutuste kohaselt peaks ühe auto soodustus olema ligi 9000 eurot, ehk rohkemgi. See tähendaks, et elektriautode ambitsioonikas idee läheks Itaaliale maksma umbes 10 miljardit eurot. Isegi kui see raha leitakse, on eesmärk siiski liiga rutakas ning sisuliselt võimatu täita, leidis Quagliano.

Lisaks autodele peab valmis olema ka laadimissüsteemi võrgustik, mis on Itaalias aga võrdlemisi kasin.