Investeeringud söövad ühisrahastuse kasumit

Hapude laenude hulk ei suurene

Kuigi väljastatavate laenude maht kasvab, pole probleemsete klientide hulk suurenenud. „Proportsionaalselt ei ole mittetoimivate laenude maht Bondoras suurenenud, vaid pigem vähenenud,“ kinnitas Bondora tegevjuht Pärtel Tomberg. „Oleme krediidifaktooringut ning oma toote hinnataset parandanud ning meie eesmärk on riskitaset kogu aeg allapoole tuua,“ lausus ta.

Investly tegevjuhi Siim Maiveli sõnul on nende klientide maksehäirete määr korrelatsioonis majanduses toimuvaga. „Creditinfo andmeil oli 2016. aasta lõpus maksehäirega ettevõtete osakaal Eestis 3,4 ning 2017. aastal 3,3 protsenti – meie klientide seas on maksehäirete osakaal 2,5 protsenti rahastatud arvete kogusummast,“ selgitas ta. „See on püsinud stabiilsena läbi meie tegutsemise aja ning tänaseks on lahendatud 29 protsenti maksehäiretest,“ lisas Maivel. Tema sõnul on ülejäänud osa puhul võlamenetlus käsil ning on põhjust eeldada, et ka sellest saab suur osa korda.

Maiveli kinnitusel on suurendatud efektiivsust võlgike menetlemisel. „Suure panuse on sellesse andnud kogenud juristi Lauri Talumäe liitumine Investly majasisese õigusteemade juhina,“ ütles ta. „Varem kasutasime advokaadibürood, kuid info liikumine oli aeglane ning projektijuhtimine võttis mõttetult lisaressrussi,“ kirjeldas ta. Kuigi võlamenetlused on nüüd kiiremad, võib raha tagasitoomine kohtumenetlusest tulenevate ajaliste piirangute tõttu aega võtta siiski kuni 12 kuud. Maha on Investly aga kandnud 0,03 protsenti arvete kogusummast.

Crowdestate’i tegevjuhi Loit Linnupõllu kinnitusel tuleb ka neil aeg-ajalt maksehäireid ette, kuid ühegi projekti pärast muretseda ei maksa. „Hoiame näppu pulsil, suhtleme aktiivselt kapitali kaasanud ettevõtetega ning hoiame investoreid pidevalt kursis,“ rõhutas ta. „Meie eesmärk on kaasatud kapital koju tagasi tuua ja investoritele välja maksta.“