Uber on peale finantsjuhi palkamist valmis IPO-ks

Täna teatas Uber, et on palganud endale finantsjuhi, millega täidetakse pikalt tühjana seisnud ametikoht ning avatakse tee kaua oodatud aktsiate esmaemissioonile järgmisel aastal, vahendab Reuters.

Uber teatas, et palkas finantsjuhiks Nelson Chai, kellel on sidemed panganduses ning investeerimisettevõtete juures, mis peaks võimalikele investoritele muljet avaldama. Uberi puhul oodatakse suurt ning samal ajal keerulist IPO-t, kuna viimasest kuuest kvartalist kolmel on Uber saanud üle ühe miljardi dollari kahjumit. Uber loodab, et ta suudab oma kasvupotentsiaaliga siiski investorite huvi köita.

Uberil on olnud finantsjuhi kohta tühi juba alates 2015. aastast, kui sellelt kohalt lahkus Brent Callinicos. Eelmine Uberi tegevjuht ja firma asutaja Travis Kalanick ei näidanud üles suurt huvi uue finantsjuhi leidmiseks, kuid otsing selles osas intensiivistus eelmisel aastal, kui Uberi tegevjuhiks asus Dara Khosrowshahi.

Nelson Chai oli eelmise finantskriisi ajal USA suurpanga Merrill Lynchi finantsjuht ning peale seda ka Banc of America finantsjuht, kui viimane Merrill Lynchi üle võttis. Chai oli ka New Yorgi aktsiabörsi finantsjuht 2004. – 2007. aastani.

Chai tunnistas, et Uber peab tegema tööd, et veenda aktsiaturu investoreid, et ta suudab edasi kasvada ning on teel kasumlikkusele peale seda, kui sai eelmisel aastal üle 4 miljardi dollari kahjumit. Uberi käive oli käesoleva aasta teises kvartalis 8% suurem, võrreldes esimese kvartaliga ning üle 60% suurem eelmise aasta sama aja tasemest.