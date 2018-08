Autoturg künnab põhja

Ainult tellijale

Autofirmade aktsiad on oma viimaste aastate hinnatipust 10–60 protsenti madalamal, mis on vähemalt osa aktsiaid teinud juba atraktiivsemaks. Uue investeeringuna soetas juulis Volkswageni aktsiaid näiteks LHV Maailma Aktsiad Fond.

Autotööstuse endiste tippjuhtide konsultatsioonifirma Berylls Strategy Advisors peakorteriga Münchenis avaldas augusti keskel oma ennustuse USA autoturu arengust. Oma suuruse tõttu ja ka seetõttu, et turu kohta on kõiksugust statistikat saadaval, on just USA turg autonduse tipu kuulutajate suure tähelepanu all.

Erinevalt tipunaftast ehk naftatootmise kõrgpunktist, mis kuidagi kätte jõuda ei taha, on autonduse tipp käegakatsutav reaalsus. Ja selle autotootmise tipu järgse aja elavad üle need autofirmad, kes oskavad muganduda ja muutuda.

Beryllsi arvutuste kohaselt jõudis autonduse tipp USAs kätte 2016, kui müüdi 17,5 miljonit uut autot. Tänavuseks ennustab Berylls läbimüüki 17,1 miljonit autot ning 2028. aastaks 14,3 miljoni suurust müüki. Teisisõnu kuhtub USA uute autode turg kümne aastaga tubli kuuendiku võrra.

Teistes arenenud majandusega riikides pole olukord analüütikute hinnangul palju sellest erinev. Bloomberg avaldas nädal tagasi põhjaliku loo autonduse tipust, kus toodi näiteid urbaniseerunud noortest Saksamaal, kes ei taha enam autot omada. Veelgi enam: nad ei taha ka autoga sõita.

Saksamaal on autojuhiloa taotlejate arv teinud vähikäiku juba kümmekond aastat. Mullu sai loa 0,8 miljonit noort (17–25aastast) sakslast. Aastal 2006 oli see arv poole suurem – 1,2 miljonit.

Linlased ei taha enam autot omada

Suurtes linnades kasutatakse autostumise mõõtmiseks sõidukilomeetreid elaniku kohta. See kilomeetrite arv on suures hulgas linnades – London, Stockholm, Atlanta, Houston jpt – langenud juba 1990ndatest saadik.

Põhjus on tegelikult lihtne: noorel linlasel pole enamasti autot lihtsalt vaja ning sellest on rohkem tüli kui tolku. Jõudsalt on arenenud ühistransport ja tekkinud on ka kergliiklusteede võrgustik, samas kui autopidamise muudavad ebamugavaks kallis parkimine ning tipptunniummikud, jalakäijate alad ja liikluse rahustamise meetmed (ringid, lamavad politseinikud), mis auto kiiruse eelise täiesti ära võtavad.

Autot enam ei omata, seda renditakse, kui vaja. Nii pääseb auto omamisega seotud kulutustest, mida on tegelikult päris palju: liisingumaksetest kindlustuse- ja remondikuludeni. Auto ei ole enam asi, mida on prestiižne omada, vaid pigem ebavajalikult kallis kodumasin, mida läheb liiga harva tarvis selleks, et selle alla raha kinni panna.

Loomulikult on maailmas kohti, kus autode hulk ikka veel tõusvas tempos kasvab ning need ei ole sugugi vähetähtsad turud – näiteks Hiina. Kuid Hiina turu eripära on näiteks omamaiste elektriautode plahvatuslik levik ja üleüldse odavama otsa autode ehk siis kodumaiste ettevõtete taskukohase toodangu eelistamine.

Tuleviku auto sõidab ise

Niisiis on suured Euroopa, USA ja Jaapani autotootjad fakti ees: kohe kättejõudva või mõne arvates juba tegelikult mööda läinud autonduse tipu tõttu on edaspidi oodata läbimüügi kahanemist. Tuleb aeg, kus ei saa rajada oma äriplaani sellele, et müüa igal aastal lihtsalt rohkem kui eelmisel.

Sama kehv perspektiiv on ka see, et rikkaliku varustusega luksuslikud mudelid on tulevikus palju vähem populaarsed kui lähiminevikus. Kui auto on vaid lühiajaliselt üüritav ese, millega hädavajalik sõit ära teha, mitte "ratastel kodu", ei ole sinna palju "kelli ja vilesid" vaja. Keegi ei taha nende eest juurde maksta. Jagamismajanduse auto on põhimõtteliselt lihtne baasmudel, millel, tõsi küll, on kõik kommunikatiivsed lisad alates bluetooth-ühendusest.

Mis tuleviku auto kohta veel teada on? Üks on kindel: see sõidab ise. Autofirma, kes praegu ei panusta isesõitvate autode arendamisse, on surnud autofirma. Rahasummad, mida maetakse isesõitvate autode arendamisse, on tohutud; juba võime investeerida sellesse vältimatult kätte jõudvasse arengusuunda eristab n-ö sikke lammastest.

Nutikamad teevad selles vallas koostööd mõne teise ettevõttega. Alphabeti isesõitvate autode haru Waymo projekti, mis seda võidujooksu juhib, on kaasatud Fiat Chrysler, Jaguar Land Rover ja Honda Motor. Daimler teeb koostööd Boschi, Nvidia ja Herega. GMi sõlmedetootjast Aptivist, mis vahepeal isegi pankrotiohus oli, on võrsunud isesõitvate autode vallas suur tegija, kelle kampa kuuluvad sellised autotootjad nagu PSA, Renault, Nissan ja BMW.

Investeeringud jagamismajandusse

Tuleviku auto omandisuhe on samuti tõenäoliselt teine kui tänapäeva või mineviku autol. Vähemalt suurel osal neist. Beryllsi prognoosi kohaselt on kümne aasta pärast ligi miljon autot USAs ühisomandis. Neid jagatakse ja kasutatakse nii, nagu parasjagu vaja läheb. See number võib iga-aastase läbimüügi taustal tunduda küll esialgu väike, aga see on analüütikute arvates alles algus.

Niisiis võib autofirma juhtidele tunduda mõistlik panna raha ka jagamismajandusse. Sellest aina kasvavast majandusharust loodetakse lõigata dividende siis, kui traditsiooniline autotootmine kahaneb. Daimler hankis näiteks osaluse Saksa firmas, mille nimi on CleverShuttle. Sisuliselt on tegu sõidujagamisteenusega, nagu Uber, kuigi mõnevõrra vähem taksoteenust meenutavaga. Kahe tegutsemisaastaga on CleverShuttle kasvanud viies Saksa linnas 650 000 kasutajaga võrgustikuks. Daimleri kõrval on ettevõtte teine suur investor rongifirma Deutsche Bahn.

Daimler proovib üldse lüüa kaasa võimalikult paljudes jagamismajanduse ettevõtetes. Kodumaisesse Taxifysse investeeriti mais ligi 150 miljonit eurot. Veel on investeeritud Londonis, Amsterdamis ja Berliinis tegutsevasse sõidujagamisteenusesse ViaVan ja autorenditeenusesse car2go. Viimane liitus märtsis ettevõttega DriveNow, mis kuulub BMW-le. Kaalul on nii palju, et rivaalitsevad autofirmad koostööd ei põlga. "Autoajastu pioneerina ei jäta me tuleviku linnade liikluse vormimise tööd teistele," märkis Daimleri tegevjuht Dieter Zetsche pressiteates.

13 Euroopa linnas kokku 6000 autot minutihinnaga rentiv DriveNow tegutseb juba seitsmendat aastat, kuid on endiselt kahjumis. Firma käive moodustas BMW kontserni kogukäibest väiksema osa kui üks promill ning jättis suurettevõtte majandustulemuste ülevaates ümardusjäägi mulje. Kuid BMW enda arvutused näitavad, et DriveNow on osa tulevikust, kus juba kümne aasta pärast tehakse tervelt kolmandik sõite autojagamis- või renditeenuse toel. Seega võib sealt saadav tulu kompenseerida vähenevat tulu autode tootmisest.