Volvo lükkab IPO plaani määramata ajaks edasi

Volvo Cars ja selle Hiina omanikfirma Geely on Volvo aktsiate avaliku esmaemissiooni (IPO) määramata ajaks edasi lükanud, viidates kaubanduspingetele maailmas ning autotootjate aktsiate viimase aja langusele, vahendab Reuters.

Samal ajal kui Volvo Stockholmi börsil noteerimine lükati määramata ajaks edasi, siis brittide Aston Martin lubab enda aktsiate avaliku esmaemissiooniga edasi minna.

„Oleme jõudnud otsusele, et IPO ajastus ei ole praegu optimaalne,“ ütles Volvo tegevjuht Hakan Samuelsson, kinnitades Reutersile seda otsust, millest esmakordselt kirjutas Financial Times.

Volvo ja selle Hiina omanikfirma olid varasemalt arutanud IPO plaani, mis oleks Volvo turuväärtuseks määranud 16 kuni 30 miljardit dollarit. Volvo ütles, et aktsiate noteerimine on tulevikus siiski võimalik.

Samuelssoni sõnul oli IPO võimalus ähmasemaks läinud koos nõrgenenud äritsükliga, mida on näidanud laiapõhjaline autofirmade aktsiate langus, mida kajastab Euroopa Stoxx 600 autode ja autoosade indeksi 15% suurune langus käesoleval aastal.

IPO edasilükkumine peegeldab suuremat muret seoses „aktsia hinnaliikumisega peale potentsiaalset IPO-t,“ mitte niiväga aktsia esialgse hinna pärast muretsemist, lisas Volvo tegevjuht, viidates sellega teema tundlikkusele seoses avalike pensionifondide suure ülekaaluga Rootsi aktsiainvestorite seas.

Rootsi telekomioperaator Telia sattus avalikkuse raevu alla, kui selle aktsiad langesid pärast 2000. aastal toimunud aktsiate börsidebüüti.

Samuelsson ütles, et Aston Martin on „rohkem nagu Ferrari,“ kuna on puhtalt luksusautode tootja, viidates sellega Ferrari hiljutisele edukale börsidebüüdile. Nii nagu Volvo, kuulus ka Aston Martin kunagi Fordi autofirmale.