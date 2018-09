Kohvi ei tasu varsti puu otsast ära korjatagi

Ainult tellijale

Colombia ja Guatemala kohvitootjatega hinnangul on lihtsam kohv puu otsa jätta, kirjeldas Pauligi kohvidivisjoni ostuosakonna juht Andr?s Koroknay-P?l madala kohvi hinna mõju. Kes tahab kohvi börsihinnaga aga raha teenida, peab ennast rahututeks liikumisteks valmis panema.

Pauligi jaoks tähendab madal kohvi hind ning tooraine pakkujate vähene motiveeritus aga seda, et teatud väiksemate riikide ja farmerite kohvi saadavus võib tulevikus olla piiratud. „Praegune hind ei toeta kohvi jätkusuutlikku arengut ning see on murekoht,“ tõdes Koroknay-P?l. „Samuti on probleem selles, et kui kohvi hind jääb pikaks ajaks madalale, ei taha noored enam vanemate tööd kohvikorjamisel jätkata – praegu on keskmine farmer 55aastane ning on vaja, et keegi peagi nende töö üle võtaks,“ märkis ta.

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmiku sõnul on kohvi hinna alanemise taga mitu põhjust. „Brasiilia kui suurima kohvitootja ja -eksportija hea saagikus, suurimate kohviimportööride USA, Euroopa ja Jaapani üsna suured kohvivarud ja ka nõrk Brasiilia reaal,“ selgitas ta. „Viimase taga on nii keeruline majanduslik ja poliitiline olukord Brasiilias kui ka üleüldine pessimism arenevate turgude suhtes,“ sõnas Elmik.

SEB Marketsi juht Kristofer Vähi toob välja, et lisaks Brasiilia tõusvale kohvitoodangule ning nõrgenevale reaalile on kohvivarud kerkinud viimase kahe aastaga ülemaailmselt lausa kahekordseks ning neid on hetkel 140 000 tonni. Ka Koroknay-P?l nimetab kohvi hinna languse peasüüdlasena Brasiiliat, kes annab maailma kohvitoodangust umbes kolmandiku, kuid tema sõnul sõltub palju ka spekulantidest. „Nemad üritavad kohvi hinna liikumiselt tulu lõigata ning müüvad sageli kohvi hinna veelgi allapoole,“ sõnas ta.

Kuigi kohvi hind on langenud praeguseks viimase viie aasta madalaimale tasemele, siis näiteks 7 Kohvipoissi OÜ partner Vallo Tonsiver selles probleemi ei näe. „Meie äri see hirmus palju ei mõjuta, sest kõik muud hinnad on samal ajal tõusutrendis olnud,“ ütles ta. „Me ei osta ega paku klientidele rohelist kohviuba, vaid kohvipauside sisustamise täisteenust – seadmeid, kohvi, piima, kakaod, topse, lusikaid, teenindust, hooldust ja transporti – ning toore kohvioa börsihind moodustab selle kompleksse teenuse maksumusest vaid väga väikese osa.“

Röstikoja Coffee People tegevjuht Annar Alas nentis aga, et teda ei mõjuta kohvi börsihind lihtsalt sellepärast, et ta ei osta kohvi börsilt. „Ma hoopis võitlen kohvi sealt ostmise vastu,“ rõhutas ta. „Börsil on anonüümne kohv, mille puhul ostja ei tohi teada müüjat ega müüja ostjat – tahame anda farmerile hääle ja näo,“ põhjendas ta.

Prognoosid erinevad

Pikemas plaanis näevad eksperdid aga pigem kohvi hinna tõusu. „Fundamentaalselt ei ole ühtegi põhjust, miks turg peaks ka edaspidi alla minema,“ oli Koroknay-P?l veendunud. „Brasiilias oli nüüd põud, vihma ei olnud ja see vähendab pakkumist ning seega peab kohvi hind varsti tõusma hakkama. Ka spekulandid mõistavad seda ja hakkavad varsti jälle tõusule panustama,“ oli ta optimistlik. Koroknay-P?l lisas, et kohvi hinda toetab ka maailmas tõusutrendis olev nõudlus.

Kohvi tulevikku näeb positiivselt ka LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel. „Kuigi LHV kohvi hinna liikumisel silma peal ei hoia ja selle turuliikumisi ei prognoosi, on Bloombergi analüütikud ennustanud ligi 33protsendilist hinnatõusu 2021. aastaks,“ tõi ta välja. Sarnaselt mõtleb ka Tonsiver. „Maad planeedil Maa juurde ei teki, küll aga kasvab kohvijoojate hulk – järsemad hinnakõikumised võivad aset leida, kui muutub midagi järsult ilmast või poliitikast mõjutatud kasvatuspiirkondades.“

Vähi tema optimismi ei jaga, tema sõnul ei tähenda hindade pikaajaline langus, et need ei võiks veelgi langeda. „Langus kohvihindades on olnud pidev ja samas tasakaalukas, seega on raske väita, et hind oleks järsult maniakaaalsele tasmemele müüdud, kus võiks mõnel juhul öelda, et veri on tänavatel ning nüüd on ostukoht,“ selgitas ta. „Samuti ei paista hinnast märgatavat languse aeglustumist ega kohvivarudest pakkumise vähenemist,“ oponeeris ta Koroknay-P?lile.

Elmiku sõnul on lähikuudeks kohvi hinda ebastabiilsus sisse kirjutatud. „Brasiilias toimuvad järgmisel kuul presidendivalimised, mille tulemus on raskesti ennustatav,“ sõnas ta. „Majanduslik ja poliitiline ebastabiilsus tähendab, et reaal püsib lähikuudel odav,“ kommenteeris Elmik aastas 2,5 miljonit tonni kohviube tootva Brasiilia olukorda.