Google ei plaani otsingumootoriga Hiina turule uuesti siseneda

Google tegevjuht Sundar Pichai vastab Ameerika Ühendriikide parlamendiliikmete küsimustele. Foto: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Google’i tegevjuht Sundar Pichai ütles USA esindajatekoja saadikute küsimustele vastates, et firmal ei ole praegu plaani avada enda otsingumootor Hiinas, kuigi samas ei välistanud sellist plaani tulevikus, vahendab Reuters.

USA esindajatekoja komitee liikmete küsimustele vastates ütles Pichai korduvalt, et Google’il ei ole plaanis oma otsingumootorit Hiinas taas käivitada.

Augustis oli Pichai USA parlamendisaadikutele saadetud kirjas öelnud, et sellise otsingumootori pakkumine annaks Hiinale „laiapõhjalisi eeliseid“, kuid on ebaselge, kas Google võiks oma teenuse seal avada.

Varasemalt on parlamendiliikmed ning sajad Google’i töötajad väljendanud oma muret, et juhul kui Google peaks taas sisenema oma otsingumootoriga Hiina turule, võib see tähendada, et firma läheb kaasa Hiina internetitsensuuri ja jälgimispraktikaga.