Börs: pangad tõid tõusu

Kolmapäeval toetasid USA aktsiaindekseid ja kauplejate meeleolu kahe suurpanga prognoositust paremad kvartalitulemused.

Dow Jonesi indeks kasvas 0,57%, 24 203 punktini. Nasdaq Composite kerkis 0,15%, 7035 punkti tasemeni. S&P 500 tõusis 0,21%, jõudes 2616 punktini. Jaanuari algusest saadik on S&P liikunud 3,07% kõrgemale.

Nii Bank of America kui Goldman Sachs suutsid kolmapäeval hüpata üle analüütikute ootustest: USA suuruselt teise panga Bank of America kasum aktsia kohta oli 0,7 dollarit aktsia kohta, kuigi Wall Streeti koondprognoos piirdus 0,63 dollariga. Goldman Sachsi kohandatud aktsiakasum oli 4,83 dollarit, aga oodati vaid 4,83 dollari suurust tulemust. Pankade väärtpaberid lendasid vastavalt 7,16% ja 9,54% kõrgemale. Bank of America tegevjuhi Brian Moynihani kolmapäevane kiri andis muuhulgas positiivse signaali ka USA turu hetkeseisu kohta: panga hinnangul püsib nii tarbijate meeleolu kui ärikliima heal tasemel.

Börside tõusutuhin taandus pisut kauplemispäeva viimase pooltunni jooksul, kui levis uudis, et USA föderaalprokurörid on käivitanud kriminaaljuurdluse Hiia tehnoloogiafirma Huawei tegevuse uurimiseks. Wall Street Journali andmetel kahtlustatakse Huaweid oma USA partnerite ärisaladuste varastamises. Börsidel tekitas uudis ärevust, sest uurimine võib tekitada pingeid jaanuarist märtsini kestvatel USA-Hiina kaubandusläbirääkimistel.

Fordi aktsia odavnes kolmapäeval 6,22%, reageerides autotootja hoiatusele, et ettevõtte neljanda kvartali kasum jääb tõenäoliselt Wall Streeti ennustusele alla. Firma hinnangul jääb aktsiakasum 30 sendi juurde - 2 sendi võrra madalamale kui oodatud. Teisalt kutsus Ford aktsionäre üles ettevõtet usaldama, lubades vaatamata tollimaksude mõjule selleks aastaks kõrgemat müügitulu, tegevuskasumit ja rahakäivet.