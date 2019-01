Investorite TOP 100: sel aastal on kõik teisiti

Tänavune investorite edetabel tuleb teistmoodi: Olympicu lahkumine börsilt ja Tallinna Sadama tulemine on jõujooni nihutanud ning esimest korda ajaloos on Investorite TOPi võitja naine – Mai Kaarepere.

Investorite väljasõit Tallinna Sadama valdustesse. Tallinna Sadamas on küll paljude investorite TOPi liikmete raha, kuid kokku pole summa siiski parimate paigutustega võrdne. Foto: Andras Kralla

Mai Kaarepere on investorite edetabelis tuttav alates ajast, mil LHV Grupp börsile läks ning sealsed suuromanikud avalikuks tulid. LHV aktsiad on Mai Kaarepere ainus investeering Tallinna börsil, kuid sellest piisas, et 11,7 miljoni euroga tänavune TOP võita. Ta hoiab aktsiaid investeerimisettevõttes Krenno OÜ. Viimase kättesaadava majandusaasta aruande järgi omab ta lisaks börsiettevõtete aktsiatele veel Rocca al Mare Kooli aktsiaid ning Eesti Golfikeskuse aktsiaid.