Euroopa Keskpank: riskide realiseerumise tõenäosus on varasemast suurem

Euroopa Keskpank jätab intressid praegusele tasemele vähemalt suve lõpuni. Foto: EPA Jaga lugu:

Euroopa Keskpank teadustas täna toimunud kohtumisel, et riskid on suurenenud ning rahapoliitika normaliseerimine võib võtta arvatust veelgi kaugem, vahendab Reuters.

Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi rääkis, et riskid realiseeruvad nüüd suurema tõenäosusega. Varasemalt rääkis ta, et riskid on tasakaalustatud. Nüüd on selge, et euroala majandus jaheneb kiiremini, kui vaid paar nädalat tagasi arvati.

“Euroala majanduskasvuga seotud riskid on suurenenud. Eelkõige tekitavad ebakindlust geopoliitilised faktorid ning globaalne protektsionism. Arenevad turud on haavatavad ning finantsturgude volatiilsus on suurenenud,” ütles Draghi pressikonverentsil.

Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia majanduskasv oli neljandas kvartalis väga aeglane. Pärast kasvunumbrite ilmumist hakati spekuleerima, et Euroopa Keskpanga prognoosid on liiga optimistlikud ning neid on vaja märtsis toimuval keskpanga kohtumisel veel kärpida.

Intressid jäid oodatult samale tasemele

Euroopa Keskpank jättis tänasel kohtumisel intressimäärad muutmata – see oli otsus, mida turud ka ootasid. Keskpank kordas, et intressid püsivad praegusel tasemel vähemalt suve lõpuni.

Keskpank andis ka märku, et ostuprogrammi käigus soetatud võlakirjadelt saadavad põhisumma maksed reinvesteeritakse vähemalt seni, kuni keskpank hakkab uuesti intresse tõstma.

Kui enne kohtumist olid Euroopa turud tublisti tõusnud, siis pärast kohtumist toimus küllaltki järsk langus. Tõsi, päeva algusega võrreldes on suuremate riikide aktsiaturud siiski plussis.