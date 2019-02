USA aktsiaturg lõpetas positiivse nädala väikese tõusuga

Aktsiamaakler New Yorgi börsil. Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE Jaga pilti:

USA aktsiaturg lõpetas reedese kauplemispäeva pluspoolel, kui turud olid eelnevalt kahel päeval tugevalt tõusnud, nii et S&P 500 aktsiaindeks näitas viimase 32 aasta tugevaimat jaanuari. Aktsiaturge mõjutas sel nädalal positiivselt Föderaalreservi suund mitte nii kiiresti enam rahapakkumist koomale tõmmata, USA ja Hiina kaubandusläbirääkimiste edukas jõudmine järgmisesse faasi ning tugev jaanuari tööjõutururaport.

Kui USA tööandjad lõid reedel ilmunud raporti kohaselt oodatud 165 000 töökoha asemel 304 000 uut töökohta, siis see pani investorid veidi mõtlema, kas nüüd Föderaalreserv jääb ikka oma prognoositust lõdvema rahapoliitika juurde.

See viis reedel päeva lõpuks turud veidi allapoole, kuid S&P 500 indeks lõpetas päeva siiski 0,09% plussis 2706,53 punkti peal ning Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,26% 25 063 punktini. Vaid Nasdaqi indeks lõpetas päeva miinuspoolel, langedes 0,25% 7263,87 punktini.

Amazoni aktsia oli reedel S&P 500 indeksi suurim langeja, kui aktsia langes nõrga esimese kvartali prognoosi mõjul 5,4% 1626,23 dollarini. S&P 500 indeksi ettevõtetest näitas suurimat tõusu küberturvalisusega tegelev Symantec, mille aktsia hind kerkis tugevate kvartalitulemuste toel 9% 22,91 dollarini.

Nafta hind tõusis ligikaudu 3%, kui WTI naftasegu hind jõudis 55,35 dollarini barrelist ning Brenti toornafta kerkis 62,86 dollarini barrelist.

Credit Suisse’i USA aktsiastrateeg Jonathan Golub toob Yahoo Finance’i vahendusel välja, et naftaettevõtetel on aasta algus läinud hästi. Reede hommikuks olid USA nafta- ja gaasifirmad ületanud käibeprognoose 9,6% ning kasumiprognoose 22,2% võrra. Jaanuaris olid energiasektor kõige suurema tõusuga majandusharu S&P 500 indeksi aktsiate seas, tõustes 12,27%. Veel 2018. aastal oli naftasektor üldisele turuindeksile alla jäänud.

Reedel tulid naftasektoris oodatust paremate tulemustega välja hiiud ExxonMobil ja Chevron, nii et Exxoni aktsia kerkis 3,6% 75,92 dollarini ning Chevroni aktsia 3,2% 118,37 dollarini.

Pühapäeval ootab ameeriklasi ees aasta tähtsaim spordisündmus, kui ameerika jalgpalliliiga finaalmängus Super Bowl kohtuvad Los Angeles Rams ja New England Patriots. Tegemist on ka aasta olulise reklaamisündmusega ning käesoleval aastal on Kantar Media hinnangul maailma suurim õlletootja Anheuser-Busch Inbev (kaupleb börsil sümboli BUD all) maksnud kokku ligikaudu 6 minutit kestvate reklaamide eest üle 50 miljoni dollari. Eelmisel aastal oli see summa 42 miljonit dollarit, kuid siis oli see välja käidud 4-minutilise reklaamiaja eest.