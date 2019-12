Analüütikute aeglus aitab kaasa Facebooki tõusule

Facebooki tõusev trend võib lähinädalatel kiireneda, kuna Wall Street'i analüütikud on oma soovitustes aktsia hiljutisele rallile reageerinud aeglaselt ja see muutub, kirjutab Marketwatch.

Hiljuti suurepärastest tulemustest teatanud Facebook võib lähiajal börsil kosuda veelgi, nimelt analüütikute "aegluse" tõttu viimaste arengute arvesse võtmisel. Foto: Veiko Tõkman

Facebooki aktsia langes 5 kuu jooksul oma kõrgpunktist 217 dollari tasemelt 124 dollarile jõuluõhtuks, samal ajal kui S&P 500 langes samal perioodil 17,4 protsenti. Jõuludest aga algas taastumisralli, mis on kergitanud Facebooki aktsiahinda üle 40 dollari. Põhjus, miks lähinädalatel võib oodata järgmist tõusulainet, on see, et Wall Street'i analüütikud reageerivad arengutele aeglaselt ja on alles algusjärgus oma prognooside ja soovituste muutmises positiivsemaks.

Aeglus tuleneb eelkõige sellest, et analüütikud on oma olemuselt konservatiivsed. Enne oma prognooside täielikku uuendamist ootavad nad tavaliselt, kuni on kogunenud ülekaalukalt tõendeid trendi muutumisele. See on osaliselt tingitud turumüra ja tegelike signaalide omavaheliset suhtest, kus enamus uudiseid on lihtsalt müra ning vaid mõnel konkreetsel uudisel on oluline tähendus. Teiseks põhjuseks on see, et enamus analüütikud ei soovi võtta juhtrolli trendimuutusi ennustades, vaid pigem ootavad, kuni järjest enam teisi analüütikuid prognoosivad sama.

Texase Ülikooli raamatupidamisprofessor Michael Clement on leidnud, et neil ja muudel põhjustel kaldub turg reageerima kiiremini kui Wall Street'i analüütikud ise. Teisisõnu on enamik analüütikuid pigem järgijaid kui juhid. Ta viitas akadeemilisele uuringule, milles leiti, et analüütikute prognoosid peegeldavad tavaliselt ainult 66% teabest, mida turg ise on juba arvesse võtnud. Analüütikute alareaktsioon pole siiski Facebooki uue tõusu garantii pandiks, kuna mõne ühemõtteliselt halva uudise mõju võib siiski Facebooki tõusulaine lõpetada.