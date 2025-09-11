“Raske uskuda, et ta end 10 000 euro eest maha müüb.”

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse, kuid süüd on Äripäevaga rääkinud investoritel raske uskuda.
Foto: Andras Kralla
Samal ajal ei taha Äripäevaga rääkinud investorid kuidagi uskuda, et kahtlustuse saanud Enefit Greeni eksjuht Aavo Kärmas oma maine nii väikese summa pärast mängu paneks – tema teenistus oli ilmselt alla 10 000 euro.
Endise börsifirma juhi kõrval on Enefit Greeni aktsiatega siseteabe toel kauplemise kahtlustuse saanud ka üks Eesti Energia osakonnajuhataja. Siseteabe avaldamises kahtlustab politsei Enefit Wind Purtse nõukokku kuulunud Liis Pilbast.
