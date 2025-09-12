Äripäev
  OMX Baltic 0,11% 294,73
  OMX Riga −0,02% 916,74
  OMX Tallinn −0,14% 1 985,82
  OMX Vilnius 0,34% 1 233,02
  S&P 500 −0,05% 6 584,29
  DOW 30 −0,59% 45 834,22
  Nasdaq 0,44% 22 141,1
  FTSE 100 −0,15% 9 283,29
  Nikkei 225 0,89% 44 768,12
  CMC Crypto 200 0,00% 0,00
  USD/EUR 0,00% 0,85
  GBP/EUR 0,00% 1,16
  EUR/RUB 0,00% 97,77
  13.09.25, 15:00

Raadiohitid: lahvatanud börsiskandaal ja panused kullale

Nädala hittides arutati Enefit Greeni skandaali ootamatu pöörde üle, räägiti investeerimisest, droonirünnakust ja peeti maha pensionidebatt. Oma vaateid Coop Panga kasvu kohta avas värske juht.
Enefit Greeni kunagisele juhile Aavo Kärmasele on langenud Enefit Greeni börsilt lahkumisel siseteabe abil kauplemise kahtlus.
  • Enefit Greeni kunagisele juhile Aavo Kärmasele on langenud Enefit Greeni börsilt lahkumisel siseteabe abil kauplemise kahtlus.
  • Foto: Andras Kralla
Nädala hitid:
Andres Viisemann panustab kullale: keerulised ajad võivad hinna uutesse kõrgustesse viia
LHV Grupi kaasasutaja ja pensionifondide juht Andres Viisemann on jätkuvalt kullausku, nähes väärismetalli hinnas geopoliitiliste pingete ja inflatsiooniootuste tõttu veel arvestatavat tõusuruumi. Samal ajal suhtub ta endiselt skeptiliselt USA tehnoloogiaaktsiate rallisse ning näeb paremaid võimalusi Euroopa turgudel.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Lisaks investeerimisstrateegiatele kommenteeris Viisemann saates LHV ja Coop Panga pangajuhtide vahetusi ning avaldas, kellel on võimekus Eesti majanduskasvule uus hoog anda. Samuti arutles ta Eesti pensionisüsteemi tuleviku üle, andis oma hinnangu Baltcapi skandaali mõjudele ning selgitas LHV otsust sulgeda mõned spetsiifilisemad pensionifondid ja lõpetada pensionifondide müük kaubanduskeskustes.
Saadet "Kuum tool" juhib Juhan Lang.
Andres Viisemann panustab kullale: keerulised ajad võivad hinna uutesse kõrgustesse viia
00:00
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Rahvaaktsia Enefit Greeni börsilt taandumisega teenisid aktsionärid väidetavalt vahelt ja see tõi neile kaela kriminaalasja. Ajakirjanikud Kristel Härma, Koit Brinkmann ja Marge Ugezene arutavadki saates börsiskandaali üle.
Veel on fookuses relvahange, millega ostis Eesti logud täpsusrelvad ning millega seotud probleeme riik pikalt eitas. Samuti arutlesid ajakirjanikud Sportlandi omanike kuluka tüli üle, kus on kaalul suur ja edukas äri.
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
00:00
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
Saates on teise pensionisamba tuleviku üle vastamisi süsteemi terav kriitik Indrek Neivelt ja Tuleva pensionifondi kaasasutaja Tõnu Pekk. Arutelu keskmes on küsimus, kas tegemist on 20 aastat tagasi tehtud valearvestusega, mis demograafilise kriisi tingimustes noori petab, või on see vajalik alustala igaühe isikliku kapitali kogumiseks.
Saadet juhib Kaspar Viira.

Artikkel jätkub pärast reklaami

"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
00:00
Rainer Saks Poolas juhtunust: sellist intsidenti meie vastu korraldada ei saaks
Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul ei saaks meie piirkonnas korraldada taolist droonirünnakut nagu Poolale. Julgeolekuekspert näeb aga murekohana, et Euroopa ja USA pole seni esitanud ühtegi selget poliitilist vastukäiku.
Intervjueeris Meelis Mandel.
Rainer Saks Poolas juhtunust: sellist intsidenti meie vastu korraldada ei saaks
00:00
Coop Panga värske juht: nälg on võtta turust suurem amps
Värske Coop Panga juht Arko Kurtmann rääkis, et Coop Panga ambitsioon on kasvada aastas turust 2-3 korda kiiremini ja järgmise viie aastaga kasum kahekordistada. "Nälg on meil suur, tahaksime veel suuremat amps turust enda kätte saada," ütles Kurtmann.
Coop Pank on püüdnud olla ka regionaalselt Eestis kohal. Kurtmanni sõnul finantseerib Coop julgemalt kui teised konkurendid üle kogu Eesti. Regionaalsete ettevõtjate põhivajadus on Kurtmanni sõnul kellegagi oma plaanidest rääkida. Murekohtadena mainis ta potentsiaalselt kõrgemaid intresse või käendustasusid regionaalsetes piirkondades. Siiski rõhutab ta, et Kredex ja MES toimivad hästi ning "maapiirkondades tegelikult finantseeringuid suhteliselt lihtne ja mõistlikel tingimustel võimalik saada".
Värske pangajuhi vaadete kohta uurib Linda Eensaar.
Coop Panga värske juht: nälg on võtta turust suurem amps
00:00

  • PRO
  • 08.09.25, 15:01
Majandusteadlane tutvustab kolme stsenaariumi, mis võib ettevõtetega lähitulevikus juhtuda
