Tagasi ST 11.09.25, 11:42 Arco Vara võlakirjad: võimalus teenida 8,8% tootlust ja panustada Tallinna linnaruumi Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.

Arco Vara kaasab miljoneid Lutheri kvartali arendamiseks.

Foto: Arco Vara

Arco Vara võlakirjaga panustab investor uue Tallinna kesklinna tekkesse. See tähendab, et investor ei paiguta oma raha lihtsalt finantsinstrumenti, vaid saab hiljem jalutada ja vaadata, kuidas raha reaalselt töötab ja investeering kasvab, ütles Bolshakova.

"Võlakiri on hea alternatiiv kinnisvarasse investeerimiseks neile, kellel kohe suurt rahasummat üürikorteri ostmiseks pole ja ei taha endale suurt laenukoormust," tõi Bolshakova välja ühe võlakirja eelise kinnisvara soetamise ees.

Sisuturundussaates tuleb ühtlasi teemaks, miks ettevõte just nüüd turult kapitali kaasab, milliseid riske ja võimalusi see investorile pakub ning milline on laiem pilt Eesti kinnisvaraturul.

Saates on külaliseks Arco Vara finantsjuht Darja Bolshakova . Saadet juhib Lauri Toomsalu.