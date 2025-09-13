Wall Street lõpetas nädala plussis, investorid ootavad Fedi otsust

ST Sisuturundus 11.09.25, 11:42

Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.