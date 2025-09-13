Wall Street lõpetas nädala plussis, investorid ootavad Fedi otsust

Kaupleja töötamas New Yorgi börsi (NYSE) kauplemissaalis avamiskella helina ajal New Yorgis 7. augustil 2025.
Foto: AFP/Scanpix
USA aktsiaturg lõpetas reedel nädala positiivses toonis, kuid päevased tulemused jäid segaseks, kuna investorid hindasid USA majandust rekordilisel tasemel enne Föderaalreservi järgmisel nädalal oodatavat otsust intressimäärade kohta.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.