Tagasi ST 12.09.25, 16:50 Uus Neste Express: tankimine, mis on kiire, lihtne ja alati soodne Nestel on Eesti turul pikk ajalugu, mis ulatub aastasse 1989. Uue Neste Express kontseptsiooniga, mida Neste tutvustas avalikkusele 1. septembril, muutus tankimine kõigis 61 Eesti Neste Express tanklas lihtsaks, mugavaks ja kiireks.

Sel nädalavahetusel ehk 13. ja 14. septembril tankides, saad juba soodsale tankla postihinnale lisaks oma Neste Sooduskaardi soodustuse. Pärast 15. septembrit ei saa Neste Sooduskaarti enam kasutada üheski Neste jaamas Eestis, Lätis ega Leedus.

Neste Express tanklates on hinnatornil nähtav hind sama, mis makseterminalis. Enam ei ole vaja aega kulutada sooduskampaaniate ja allahindluste jälgimisele – soodne hind on juba postihinda arvestatud. See teeb tankimiskogemuse veelgi sujuvamaks.

Soodsaim kvaliteet Eestis

Neste Expressi kontseptsiooni keskmes on pakkuda kvaliteetseid kütuseid soodsa hinnaga kõikjal Eestis. See on Neste vastus klientide tagasisidele, mis näitab, et kliendid soovivad tankimiskogemust, mis on nii mugav kui ka soodne. Kütusehinnad sõltuvad globaalsetest ja kohalikest teguritest, mida Neste jälgib pidevalt, et pakkuda igas piirkonnas soodsaimat kvaliteeti.

Neste pakub jätkuvalt ka jätkusuutlikke valikuid nagu Neste MY Renewable Diesel™, mis on 100% taastuvatest toorainetest toodetud diislikütus. See on jätkusuutlikum valik, mis aitab vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid kuni 90%* ja sobib kasutamiseks igas diiselmootoris.

Neste Sooduskaardiga tangi kindlasti sellel nädalavahetusel

Neste Express tanklates tangid kvaliteetkütuseid alati soodsa hinnaga. Sellepärast kaotavad 15. septembrist kehtivuse Eestis väljastatud Neste Sooduskaardid. See tähendab, et sel nädalavahetusel ehk 13. ja 14. septembril tankides, saad juba soodsale tankla postihinnale lisaks oma Neste Sooduskaardi soodustuse. Pärast 15. septembri kuupäeva ei saa Neste Sooduskaarti enam kasutada üheski Neste jaamas Eestis, Lätis ega Leedus.

Neste Maksekaart jääb endiselt maksevahendina toimima, kuid alates 1. oktoobrist 2025 ei kehti enam maksekaardi kütusesoodustused. Maksekaart kehtib endiselt maksevahendina ja ära muretse, kui soovid endiselt osa saada partnerpakkumistest! Partnerpakkumised (näiteks soodustused R-Kioskis, Autoeksperdis ja Jazz Pesulates) jäävad kehtima nii Neste Äpi kui ka Neste Maksekaardi abil.

Äriklientidele kehtib samuti soodsaim võimalik hind, kui postihind on ärikliendi hinnast madalam, saavad ärikliendid soodsaima võimaliku hinna ehk postihinna.

Uus Neste Express on kiire, lihtne ja turvaline tankimiskogemus, mis pakub kvaliteetseid kütuseid alati soodsa hinnaga, ilma et peaksid taga ajama eripakkumisi. Sinu auto väärib parimat, ja Neste Express pakub seda 61 tanklas üle Eesti!

* Kasvuhoonegaaside heite arvutamine varieerub regiooniti vastavalt seadusandluse metoodikast (nt Euroopas RED III direktiiv ehk muudetud taastuvenergia direktiiv EU/2018/2001 ja USAs California LCFS) ja tootmiseks kasutatavast toorainest.