Rikaste TOPi ettevõtja: riik ei kaitse äri ega vaeseid
Kinnisvaraäris tegutsev rikaste TOPi ettevõtja Gleb Kohv ütleb, et raskel ajal püsib äri tänu kiirele reageerimisele pinnal, riik aga ei tee midagi ei oma ärimeeste ega ka vaesemate elanike huvide kaitseks.
Tallinnas kuulub Kaubakeskus OÜ grupile näiteks Peppersacki restorani hoone vanalinnas.
Foto: Liis Treimann
„Meil on väike, kuid väga tõhus töötajate meeskond, tänu kellele me suudame kiiresti kohaneda praeguse majandusolukorraga ja langetada otsuseid ilma tarbetu bürokraatiata, mis võimaldab meil jääda tõhusaks ka ebakindlates tingimustes,“ selgitas Kohv.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Nestel on Eesti turul pikk ajalugu, mis ulatub aastasse 1989. Uue Neste Express kontseptsiooniga, mida Neste tutvustas avalikkusele 1. septembril, muutus tankimine kõigis 61 Eesti Neste Express tanklas lihtsaks, mugavaks ja kiireks.