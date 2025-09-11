Vaikses sadamas läks tuliseks – kõige kindlamat vara saab justkui soodushinnaga
Intressimäärad langevad, kuid kõige usaldusväärsemate varade tootlus jätkab kasvu. Tundub, et riigivõlakirjad võivad praegu investori portfelli täiendada mitte halvemini kui Balti võlakirjad või isegi üüritulu pakkuv kinnisvara.
Globaalsetele võlakirjadele avaldab taas müügisurvet inflatsioonihirmude, võlakirjaemissioonide ja eelarvedistsipliini puudumise koosmõju, mis õõnestab usaldust seni maailma kõige turvalisemateks peetud varade vastu, vahendavad Bloomberg ja Financial Times.
Investeerimisfestivalil võlakirjaturu teemal arutlenud osalejate sõnul on kohalik võlakirjaturg praegu tõusuteel. See avab head võimalused kõigile osalejatele, kuid samas suurenevad ka maksejõuetuse ja muude ebameeldivate üllatuste tekke risk ning tõenäosus.
Kinnisvaraarendaja Arco Vara alustas võlakirjade avalikku pakkumist, et kaasata kapitali uue projekti – Lutheri kvartali – arendamiseks Tallinna kesklinnas. Arco Vara juhi Kristina Mustoneni sõnul on võlakirjapakkumise eesmärk võimaldada investoritel panustada kohaliku ettevõtte kasvu ja saada osa ühest pealinna kõige olulisemast arendusest, mis hõlmab elamispindu, töökohti, kohvikuid, kultuuri ning kvaliteetset avalikku ruumi.