Trumpi kannatus katkes: USA nõuab G7-lt Venemaa naftale sanktsioonide kehtestamist

Donald Trump peab kõne 11. septembri terrorirünnakute 24. aastapäeva mälestustseremoonial Pentagoni juures, 11. septembril 2025. aastal Arlingtonis, Virginias.
Foto: Andrea Hanks/White House
USA on esitanud G7 liikmesriikidele ettepaneku kehtestada Hiinale ja Indiale kuni 100% ulatuses tollimakse vastusena Venemaa nafta ostmisele, et survestada president Vladimir Putinit lõpetama sõda Ukrainas, kirjutas Bloomberg.
Euroopa Liit trahvis reedel Google’it konkurentsireeglite rikkumise eest pea 3 miljardi euro eest. Juhtunust kuulnud USA president Donald Trump pidas otsust ebaõiglaseks ja ähvardas Euroopat vastusammuga.
