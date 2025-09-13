Äripäev
  • OMX Baltic0,11%294,73
  • OMX Riga−0,02%916,74
  • OMX Tallinn−0,14%1 985,82
  • OMX Vilnius0,34%1 233,02
  • S&P 500−0,05%6 584,29
  • DOW 30−0,59%45 834,22
  • Nasdaq 0,44%22 141,1
  • FTSE 100−0,15%9 283,29
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,77
  13.09.25, 12:22

Tuule tõukerattad aitavad Läti punaste pisimopeedide firmal Eestis haaret laiendada

Ettevõtja Kristjan Maruste asutatud tõukeratta rendiäri Tuule uus omanik värvib peagi liikurid punaseks. Huvilisi Eestis arendatud tõukeratastele oli mitmeidki.
Tuule tõukerattad, mis peagi muutuvad punaseks.
  • Tuule tõukerattad, mis peagi muutuvad punaseks.
  • Foto: Liis Treimann
Tuule tõukerattaäri ostis ära punaste pisimopeedidega tuntud Läti ettevõte Ride Mobility.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Tuul Mobility börsikella helistati aprillis 2022, kui noteeriti ettevõtte võlakirjad Nasdaq Tallinna börsil.
Börsiuudised
  • 12.09.25, 09:52
Tuul müüb oma tõukerattaäri konkurendile maha
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
00:00
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
00:00
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Digitark äri
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Äripäeva fookuses
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
Äripäeva TOP
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
Investor Toomase tund
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
Uudised
  • 13.09.25, 12:22
Tuule tõukerattad aitavad Läti punaste pisimopeedide firmal Eestis haaret laiendada
Tuul müüs tõukerattad kindlatel tingimustel
Uudised
  • 13.09.25, 11:04
NATO tugevdab Vene droonide pärast idapiiri
Arvamused
  • 13.09.25, 08:00
Andrei Korobeinik: Eesti majanduse allakäigus on süüdi nii Putin kui ka Läänemets
Saated
  • 13.09.25, 08:00
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
Uudised
  • 13.09.25, 08:00
Rikaste TOPi ettevõtja: riik ei kaitse äri ega vaeseid
Börsiuudised
  • 13.09.25, 00:03
Wall Street lõpetas nädala plussis, investorid ootavad Fedi otsust
Börsiuudised
  • 12.09.25, 18:58
Trumpi kannatus katkes: USA nõuab G7-lt Venemaa naftale sanktsioonide kehtestamist
Börsiuudised
  • 12.09.25, 18:17
Nvidia ja OpenAI peavad läbirääkimisi suurinvesteeringu üle Suurbritannias
