Tuule tõukerattad aitavad Läti punaste pisimopeedide firmal Eestis haaret laiendada

Tõukerattaid rentiv Tuul Mobility on maadelnud viimasel ajal kahjumiga, nüüd otsustati renditõukerataste opereerimine lõpetada ja varad müüa Läti ettevõttele Ride, kes rendib Tallinnas punaseid elektrimopeede.
Äikese-nimelise tõukerattaäri pankrotti lükanud suure mootorrattafirma KTMi vara jääb pankrotihalduri kätte pantvangi, kuni Äikese võlausaldajad ettevõttega kompromisslepingu sõlmivad. Olulise lepingu tingimusi paika panema ühtegi võlausaldajat aga ei ilmunud.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.