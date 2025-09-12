Eesti Energia alustas kriminaaluurimiseni viinud lekke tõttu sisejuurdlust

Sel nädalal esitas keskkriminaalpolitsei kahtlususe mitmele inimesele siseteabe alusel kauplemises ja ühele inimesele siseteabe avaldamises seoses Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumisega. Teiste seas sai kahtlustuse Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas (pildil).
Foto: Andras Kralla
Seda kinnitas Äripäevale riikliku energiakontserni kommunikatsioonijuht Mattias Kaiv.
Endise börsifirma juhi kõrval on Enefit Greeni aktsiatega siseteabe toel kauplemise kahtlustuse saanud ka üks Eesti Energia osakonnajuhataja. Siseteabe avaldamises kahtlustab politsei Enefit Wind Purtse nõukokku kuulunud Liis Pilbast.
Rahvaaktsia Enefit Greeni börsilt taandumisega teenisid aktsionärid väidetavalt vahelt ja see tõi neile kaela kriminaalasja. Kõige ootamatum on skandaali juures, et selles on roll firma eksjuhil, leidis uuriv ajakirjanik Kristel Härma saates “Luubi all”.
