Müügisurve all olnud Wirecardi aktsia tõusis 15%

Wirecardi peakontor Müncheni lähedal Aschheimis Saksamaal. Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS Jaga pilti:

Saksa makseteenuste ettevõtte Wirecardi aktsia kerkis esmaspäeval Saksa börsil 15,1% 115 euroni, kui kohalik turu järelevalveamet Bafin keelas Wirecardi aktsia lühikeseks müügi ning Saksa ametivõimud on väidetavalt alustanud uurimist Financial Timesi ajakirjaniku üle.

Wirecardi aktsia on olnud käesoleval aastal tugeva müügisurve all, kui Briti majandusajaleht Financial Times kirjutas, et Wirecardi Singapuri kontorist tulnud skeemi läbi on võltsitud raamatupidamist, kui raha on liigutatud ühest Wirecardi kontorist teise, et kasumit kunstlikult suurendada. Wirecardi lükkas kõik ajalehe süüdistused tagasi, kuid alustas sisejuurdlust ning teeb koostööd ka Singapuri uurimisorganitega.

Täna keelas Saksamaa aktsiaturu järelevalveamet Bafin Wirecardi aktsia lühikeseks müügi, viidates sellele, et lühikeseks müük tekitab määramatust aktsia hinna osas ning sellest võivad tulla kaudsed mõjud tervele turule.

Täna kirjutas Saksa ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Saksa ametivõimud on alustanud uurimist Financial Timesi ajakirjaniku üle seoses Wirecardi kohta ilmunud lugude kohta. Financial Times lükkas omakorda kõik süüdistused ümber, nagu oleks ajaleht või selle ajakirjanikud tegelenud turu manipuleerimise või ebaeetilise ajakirjandusega.

Eelmisel aastal 199 euroni kerkinud Wirecardi aktsia hind oli käesoleval aastal enne tänast tõusupäeva langenud 25%.