Nordea juhid ostsid panga aktsiat

Nordea juht Casper von Koskull tegi 15. veebruaril suhteliselt suure aktsiaostu. Foto: TT NEWS AGENCY, Reuters/Scanpix Jaga pilti:

Nordea kontserni juht Casper von Koskull ja nõukogu esimehe kandidaat Torbjörn Magnusson ostsid tubli tüki panga aktsiaid eelmisel nädalal, kirjutab Kauppalehti.

Casper von Koskull ostis 225 000 Nordea aktist kokku 1,8 miljoni euro eest.

Magnusson ostis 6000 aktsiat kokku 50 000 euro eest.

Rootslane Magnusson on esitatud järgmiseks Nordea panga nõukogu esimeheks kohalt lahkuva Björn Wahlroosi asemele, kes on Soome finantsmaailma üks värvikaimaid kujusid ja riigi rikkaimaid mehi. Magnusson on 17 aastat juhtinud Sampo kontserni kuuluvat Põhjala suurimat kindlustusfirmat IF, mille tulemused on aasta-aastalt tugevnenud.

Eelmise aasta lõpus ostis 690 miljoni euro eest Nordea aktsiaid Rootsi aktivist-investor Christer Gardell, sellega sai tema investeerimisfirma Cevian Capital pangas 2,3 protsendi suuruse osaluse.

Aktivist-investor Gardell ütles toona, et on Nordeat juba pikalt jälginud. Cevian tahab kohta Nordea nimetamiskomitees ja on huvitatud koostööst teiste Nordea omanike, nõukogu ja juhtkonnaga.