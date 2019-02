Johnson&Johnson on saanud beebipuudri juhtumiga seoses kohtukutseid

Johnsoni beebipuuder California poes. Foto: AFP PHOTO / FREDERIC J. BROWN Jaga pilti:

USA ravimi- ja esmatarbekaupade firma Johnson&Johnson tõi kolmapäeval välja, et on saanud nii USA justiitsministeeriumilt kui ka väärtpaberite- ja börsi järelevalve komiteelt kohtukutsed, mis on seotud väidetava asbestisisaldusega firma Baby Powder toodetes, vahendab Reuters.

Johnson&Johnson teatas, et plaanib “uurimiste osas teha täielikku koostööd ning jätkab ettevõte kaitsmist talgiga seotud kohtuprotsessil.”

Johnson&Johnson tõi oma kolmapäeval avaldatud aastaaruandes esimest korda välja ,et see on saanud riigiametitelt kohtukutseid seoses oma talgipuudri toodetega.

Reuters tõi eelmise aasta detsembris välja, et Johnson&Johnson teadis juba kümneid aastaid, et selle talgi ja beebipuudri toodetest on leitud 1970-ndatest kuni varajaste 2000-ndateni tehtud testide käigus väikeseid koguseid asbesti, mis on tuntud kantserogeenne ehk vähkitekitav aine.

Johnson&Johnson on neile süüdistustele vastu vaielnud, öeldes, et kümnete aastate jooksul regulaatorite poolt tehtud sõltumatud testid on tunnistanud firma beebipuudri turvaliseks ja asbestivabaks.

Johnson&Johnsoni vastu on süüdistuse esitanud 13 000 hagejat, kes väidavad, et firma talgitoodete, sh beebipuudri kasutamine on põhjustanud vähki.