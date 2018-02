Roche tegi USAs miljarditehingu

Roche ja Flatiron Health on allkirjastanud kokkuleppe, mille kohaselt omandab esimene viimases täisosaluse.

Flatiron Health on erakapitalil põhinev tervishoiutehnoloogiat ja -teenuseid pakkuv firma, mille peakontor asub New Yorgis. Tegemist on turuliidriga onkoloogia-spetsiifilise elektroonilise meditsiinitarkvara tootmises ning reaalsete patsiendiandmete integreerimises ja arenduses. Samuti tegeleb ettevõte vähialaste teadusuuringutega ning tänu suurele praktiseerivale onkoloogide ja akadeemiliste meditsiinikeskuste võrgustikule Ühendriikides on Flatiron Health loonud tehnoloogilise platvormi, mis võimaldab koguda ja õppida individuaalsete patsientide kogemustest.

„See on oluline samm Roche personaliseeritud tervishoiu strateegias, sest me usume, et regulatsioonikvaliteedile vastavad reaalmaailma tõendid on oluliseks osaks uute vähiravimite arenduses ja patsientidele kättesaadavaks muutmisel,“ sõnas Roche tegevjuht Daniel O’Day tehingut kommenteerides. „Flatiron Healthil on parim tehnoloogiline ja analüütilinie võimekus onkoloogiliseks teadus-ja arendustegevuseks ning seda mitte ainult Roche, vaid kogu ravisektori jaoks,“ rõõmustas ta.